Veja as duas questões que foram anuladas do processo seletivo da Câmara de FÁTIMA DO SUL

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DA CÃMARA MUNICIPAL DE FÁTIMA DO SUL –EDITAL 01/2017

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 09/2017- ANULA QUESTÔES

A Câmara Municipal de Fátima do Sul, Estado de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Comissão de Processo Seletivo, TORNA PÚBLICO para conhecimento dos interessados, que em cumprimento ao disposto no Edital nº 001/2017, itens 12.4 e 6.7 e em acolhimento ao pronunciamento da empresa responsável pela organização e elaboração do processo seletivo, devido a problemas constatados no ato de aplicação das provas, dia 02/04/2017, resolve:

I – ANULAR, as questões relacionadas abaixo e ATRIBUIR os pontos a elas correspondentes, a todos os candidatos independentemente de recursos:

a) PROVA DO ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO – QUESTÃO 17.

b)PROVA DE MOTORISTA – QUESTÃO 24

Fátima do sul (MS) 04 de abril de 2017

Emerson Cleber Mendes

PRESIDENTE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

COMISSÃO DO PROCESSO SELETIVO:

Antenor de Oliveira Legal Carlos Roberto Kill Mari Lemos de Moura Membro Presidente Secretária