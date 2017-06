VEJA A PREVISÃO: Sábado com probabilidade de geada e temperatura mais baixa em Fátima do Sul

FÁTIMA DO SUL - A frente fria que chegou na madrugada desta sexta-feira (09), promete permanecer durante todo o final de semana no município de Fátima do Sul.

Segundo o Clima Tempo, a madrugada será de muito frio com geada ao amanhecer.

Durante o dia de sábado, o sol aparece mas a mínima fica na casa dos 7ºC, e a máxima na casa de 19ºC, tendo aumento de nuvens no decorrer da tarde.

Já no domingo (11), o sol aparece durante todo o dia, se nuvens no céu, com mínimas na casa de 9ºC e a máxima na casa dos 21ºC, sem chuva.