Veículo foi destruído por incêndio que será investigado pela Policia Civil em Deodápolis

Durante rondas na madrugada em Deodápolis, Policiais Militares da 2ªCIA se depararam com um veiculo que estava com chamas. O Gol, com placas COY-4788 estava com a porta do passageiro aberta. Abaixo do porta luvas havia chamas. O carro esta em nome de Aparecida Motta Ramos Cruz.



De imediato, os Policiais tentaram conter o incêndio no veiculo. A unidade de Ivinhema do Corpo de Bombeiros foi acionada, mas mesmo vindo ao local, o veiculo foi tomado pelo fogo tendo posteriormente perca total.



Nas proximidades diversas casas de madeira correram risco de incêndio. As causas das chamas no veiculo estão sendo apuradas pela Policia Civil. O fato ocorreu por volta das 02hs15min, na madrugada deste domingo, dia 15 de outubro.