Veículo é incendiado e ato pode ser criminoso em bairro no município de Glória de Dourados

A Polícia Militar de Glória de Dourados, atendeu uma ocorrência,na qual um veículo foi incendiado,nesta sexta-feira 23/06/2017,no período vespertino.

Segundo o solicitante,alguém veio a atear fogo em seu veículo Ford Escort,o qual se encontrava quebrado e estacionado nas proximidades da Avenida Presidente Vargas,Vila Industrial.

O proprietário do veículo relatou que estava em sua residência no momento do incêndio e teve uma desagradável surpresa ao notar que seu veículo de trabalho estava sendo incendiado.

De imediato,a equipe da PM,de posse das informações,iniciou operação de rastreamento para tentar identificar o autor e efetuar a prisão do mesmo.

Fábio Menezes regiaonline