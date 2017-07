Veículo com três pessoas sai da pista, capota e pega fogo

Vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros (Ta na Midia Navirai)

Um veículo modelo Astra com três pessoas capotou no fim da tarde de ontem (05), saiu da pista e pegou fogo nas margens da rodovia MS-141, em Naviraí. O carro ficou completamente destruído, mas ninguém se feriu.

Segundo informações do site Ta na mídia Naviraí, o acidente aconteceu a 17 km da cidade, rumo a Ivinhema e, quando o Corpo de Bombeiros chegou no local encontrou o veículo em chamas e as três pessoas na margem da rodovia.

Não se sabe as causas do acidentes, mas um jovem de 18 anos foi resgatado com hematomas na cabeça e encaminhado para a Santa Casa de Naviraí. Outros dois ocupantes do veículo, um de 53 anos e outro de 21, não tiveram ferimentos.

Os bombeiros controlaram as chamas do veículo, que ficou completamente destruído e da vegetação localizada na margem da rodovia. Os documentos do carro e dos passageiros também foram consumidos pelas chamas.