FOTOS: O PANTANEIRO

Um idoso de 68 anos teve de ser hospitalizado depois de sofrer um capotamento na rodovia MS-345. Ele viajava com a família para Bonito (MS), quando sofreu o acidente. De acordo com as informações, quatro pessoas estavam dentro do carro.

O capotamento aconteceu por volta as 14h30 deste domingo (28), em frente à Fazenda Cerro Azul, a 40 km de Aquidauana. As circunstâncias do acidente não foram divulgadas.