Urubu vira atração em igreja no Rio no dia de São Francisco de Assis, padroeiro dos animais

O urubu voa dentro da igreja Foto: Gabriel Paiva / Agência O Globo

No dia de São Francisco de Assis, festejado nesta quarta-feira, uma presença inusitada chamou a atenção de quem buscou a benção do padroeiro dos animais para o seu bicho de estimação, na igreja dos Capuchinhos, na Tijuca, na Zona Norte do Rio. Um urubu que apareceu na véspera e se abrigou junto presbitério, onde fica a imagem do santo, atrás do altar, foi atração no templo.

A ave só deixava o local para pequenos sobrevoos dentro da igreja, inclusive durante as missas. Houve até quem fizesse associação da aparição do bicho na igreja à má fase do Flamengo, time do qual é símbolo.

— Não sei se isso é bom ou ruim, pois urubu tem má fama. Mas, a situação (do time) está tão ruim que até o urubu veio à igreja pedir uma benção — zombou a botafoguense Carla Silva, de 56 anos.

A ave pousa numa estátua Foto: Gabriel Paiva / Agência O Globo

Já a flamenguista Maria das Graças Guimarães preferiu acreditar na coincidência:

— É a prova de que São Francisco é o pai de todas as criaturas.

Segundo o frei Flávio Garcia Mendonça, essa não foi a primeira vez que um urubu buscou abrigo na igreja. O religioso diz que até uma capivara já entrou no concessionário, numa ocasião.

— Essa é a casa de São Francisco — definiu o franciscano.

Bem que os religiosos tentaram, mas não foi possível abençoar a ave, que deu trabalho aos funcionários para ser retirado do local onde se instalou.