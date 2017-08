Uno tem capô arrancado e 3 ficam feridos em Dourados

Acidente deixou três feridos - Fotos: Ligado na Redação

Acidente de trânsito registrado na madrugada desta quinta-feira (17) em Dourados deixou três pessoas feridas na avenida Presidente Vargas, no cruzamento com a rua Monte Alegre, região central do município.

Oito pessoas estavam nos carros envolvidos na colisão e ainda não há informações sobre a dinâmica do fato.

Conforme apurado, um Fiat Uno branco estava parado, provavelmente no semáforo, quando foi atingido na traseira pelo Peugeot 206.

Com o impacto, o Uno ficou completamente destruído e chegou a ter arrancada a parte de cima.

Equipes do Corpo de Bombeiros atenderam a ocorrência e encaminharam José Aparecido Gomes, 60, Juliano Beunuti Moraes, 23 e Camila da Cruz Amarilla, 25, ao Hospital da Vida.

A mulher estava no Peugeot e os outros dois ainda não se tem a informação. O caso é investigado pela Polícia Civil de Dourados.