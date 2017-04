Uno quebra e pedreiro é preso com 5 armas e munições para caça ilegal em JATEÍ

FOTO: DIVULGAÇÃO

Policiais Militares Ambientais prenderam um pedreiro de 22 anos durante abordagem em Jateí, a 266 km de Campo Grande, e apreenderam um adolescente de 17 anos. Os materiais para caça ilegal estavam dentro de um Uno, quebrado, às margens de uma estrada.

Dentro do carro foram encontradas três armas de caça e munições ilegais, sendo uma espingarda sem marca e numeração aparente, calibre 32, com três cartuchos recarregados; uma espingarda de dois canos, sem marca e numeração aparente, calibre 28, com três cartuchos recarregados e uma arma artesanal sem marca e numeração aparente, calibre 38, com quatro munições calibre 38 intactas, além de duas facas.

O pedreiro assumiu ser proprietário de duas armas e, um adolescente de 17 anos, assumiu ser proprietário de uma. Os infratores informaram que iriam praticar caça na região.

Não foram encontrados animais abatidos, porém, os caçadores, não possuíam documentação das armas e receberam voz de prisão.

A Polícia Militar Ambiental conduziu os infratores, residentes em Jateí, juntamente com o material apreendido, à delegacia de Polícia Civil, onde o pedreiro foi autuado em flagrante por posse ilegal de arma e o menor por ato infracional, pelo mesmo motivo. A pena para o crime é de um a três anos de prisão.

