Uma das fundadoras de Fátima do Sul, dona Olenka morre ao 89 anos na Capital

FOTO: DIVULGAÇÃO

Com muita tristeza, noticiamos o falecimento da Sra. Olenka de Andrade Henrique, 89 anos, era esposo do Sr. Augusto Henrique da Serralheria Fátima do Sul. Tia da Zezé do cartório.

Estava muito doente, em tratamento e esta manhã, as 6:00 horas, não resistiu e veio a falecer. Ela deixa 11 filhos, 26 netos e 6 bisnetos.

Juntamente com seu esposo Augusto, foi um dos fundadores do município Favo de Mel. E em 1991 se mudaram para Campo Grande.

A família enlutada agradece a todos que comparecerem no velório e o sepultamento será as 15:00 horas no Memorial Parque, em Campo Grande-MS.