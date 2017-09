Um morre e outro fica ferido durante tiroteio no centro de Dourados

Imagem Ilustrativa

Na madrugada deste sábado (23), a polícia civil registrou um homicídio e uma tentativa de homicídio no centro da cidade. Foram baleados Alex Junior Galeano Palácio, de 24 anos, conhecido como "chupeta", morador no bairro João Paulo II, foi baleado com 5 tiros e morreu na hora, já João Victor Viana, de 19 anos, morador no bairro jardim das Primaveras, foi atingido por um disparo no rosto e foi socorrido ao hospital da vida.

Segundo a polícia, o crime aconteceu por volta das 3h, no cruzamento das Ruas Weimar Gonçalves Torres com rua Albino Torraca, próximo de uma distribuidora de bebidas. Dois homens numa moto se aproximaram de Alex e efetuaram vários tiros. Ele foi baleado com 4 tiros no peito e um na barriga e morreu na hora. João Victor foi atingido no rosto e foi levado ao hospital.

Uma equipe do Serviços de Investigações Gerais (SIG), foi até o hospital para conversar com João Victor. Ele contou que passava pelo local de moto, quando foi baleado. João Victor, disse que não conhecia Alex.