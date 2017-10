Últimos dias para solicitar inscrição gratuita em processo seletivo para cursos técnicos integrados

Para solicitar o benefício é simples: no ato da inscrição, que deve ser feita exclusivamente pela internet, o candidato deve selecionar o item “Isenção de pagamento da taxa de inscrição”.

Para comprovar que cursou ou cursa o 9º ano na rede pública, o estudante deve anexar no sistema de inscrição uma declaração de matrícula ou de conclusão emitida pela escola. O histórico escolar também é aceito para quem já concluiu o ensino fundamental.

A lista com os nomes dos beneficiados deverá ser publicada no dia 27 de outubro, na Central de Seleção do IFMS, onde também é possível consultar o edital de abertura do processo seletivo. O endereço é www.ifms.edu.br/centraldeselecao.

O candidato que tiver o pedido negado, deverá pagar a taxa de inscrição – no valor de R$ 20,00 – até o dia 6 de novembro. As inscrições no Exame de Seleção 2018 devem ser feitas até 3 de novembro, na Página do Candidato da Central de Seleção do IFMS.

Metade das vagas é reservada a quem cursou todas as séries do ensino fundamental em escola pública. Desse total, há cotas aos que comprovarem renda familiar bruta mensal per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio, aos que se autodeclararem pretos, pardos e indígenas, e a pessoas com deficiência.

Nesse caso, o candidato deverá informar no ato da inscrição que “estudou todos os anos em escola pública”. Para mais informações sobre o assunto, o interessado deverá ler atentamente ao item 2 do edital. No anexo II do edital está disponibilizada a tabela completa dos cursos e vagas, com as divisões para candidatos de ampla concorrência e das ações afirmativas.

Para 2018, o IFMS abriu 1.390 vagas para cursos técnicos integrados ao ensino médio em dez municípios. Nessa modalidade, estudante faz o ensino médio e as disciplinas do curso técnico ao mesmo tempo. Depois de formado, pode ingressar em uma universidade ou tentar uma vaga no mercado de trabalho.

São nove opções de cursos: Agricultura, Agropecuária, Alimentos, Edificações, Eletrotécnica, Informática, Informática para Internet, Mecânica e Metalurgia. Há vagas em Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas.

Podem concorrer às vagas candidatos que concluíram o ensino fundamental até a data da matrícula no IFMS, prevista para dezembro. O interessado também deve ter CPF em seu nome, já que o número deverá ser informado na inscrição.

As informações sobre o processo seletivo estão disponíveis na página do Exame de Seleção 2018: www.ifms.edu.br/exame. Dúvidas devem ser encaminhadas para o e-mail [email protected]

A prova será aplicada no dia 19 de novembro, nos dez municípios onde o IFMS possui campus. A prova terá 50 questões de múltipla escolha, sendo 20 de língua portuguesa, 20 de matemática e 10 de conhecimentos gerais.

O gabarito deverá ser divulgado no dia seguinte à seleção. O resultado final e a primeira chamada devem ser publicados no dia 12 de dezembro. As aulas terão início no primeiro semestre do ano letivo de 2018.

Vagas ofertadas