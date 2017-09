UFMS abre inscrições para concurso com 83 vagas e salários de até R$ 4,1 mil

A UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) abre, às 8 horas desta quinta-feira (21), inscrições para o concurso que vai preencher 83 vagas no cargo de técnico-administrativo em educação. As vagas são para os níveis fundamental, médio, técnico e superior.

Há vagas para os cargos de Assistente de Tecnologia da Informação, Auxiliar em Administração, Assistente em Administração, Técnico de Laboratório/Biologia/Física/Química, Técnico de Tecnologia da Informação, Técnico em Contabilidade, Técnico em Edificações, Técnico em Eletromecânica, Técnico em Enfermagem, Técnico em Prótese Dentária, Tradutor e Intérprete de Linguagem de Sinais, Analista de Tecnologia da Informação, Arquiteto e Urbanista, Assistente Social, Contador, Odontólogo, Psicólogo, Técnico em Assuntos Educacionais, Médico-área, Médico do Trabalho e Médico Veterinário/Biotério.

Os salários variam de R$ 1.945,07 a R$ 4.180,66 mais auxílio alimentação R$ 458,00, em regime de trabalho de 20 ou 40 horas semanais.

O certame será organizado pela Fapec (Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura) e as inscrições vão até 3 de novembro de 2017, via internet, no site da Fapec. A taxa de inscrição varia de R$ 100,00 a R$ 150,00.

As provas escritas, de caráter eliminatório e classificatório, serão aplicadas para todos os cargos e consistirão de 60 questões objetivas.