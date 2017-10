UFGD abre inscrições para processo seletivo com salários de até R$ 5,6 mil

Imagem google

A UFGD (Universidade Federal da Grande Dourados) abriu ontem (2) inscrições de processo seletivo simplificado para contratar 10 professores substitutos. A remuneração varia de R$2.236,29 até R$ 5.697,61, conforme carga horária semanal e titulação do candidato.

As vagas são para professores nos cursos de Artes Cênicas, Ciências Econômicas, Pedagogia, Engenharia de Alimentos, Engenharia de Energia, e cinco vagas para o cursode Medicina.

O processo seletivo terá a aplicação de dois tipos de provas: prova didática, de caráter eliminatório e classificatório; e prova de títulos, de caráter classificatório.

As inscrições acontecem até dia amanhã (4) para candidatos portadores da titulação exigida. Caso não haja inscrição de candidatos que atendam os critérios de titulação do edital, serão reabertas as inscrições no período de 25 a 27 deste.

Serviço - Interessados devem acessar o link https://cs.ufgd.edu.br/professor-substituto/2017/2, para fazer sua inscrição e ter acesso ao edital completo.