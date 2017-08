Trio acusado do assassinato de radialista são condenados

O tribunal do Júri da Comarca de Itaquiraí condenou o trio de moradores de Naviraí, a 19, 16 e 19 anos de prisão, pelo assassinado do radialista Ailton Ferreira de Oliveira, de 35 anos, conhecido como “Verdinho”.

O primeiro a ser julgado e condenado foi Paulo Sérgio Vieira, de 26 anos, vulgo “Paulinho”, autor dos cinco tiros que provocaram a morte do radialista. Paulinho foi julgado no último dia 21 de fevereiro e foi condenado a 19 anos de prisão.

Na data de ontem, terça-feira, dia 8 de agosto, aconteceu o julgamento dos outros dois acusados, Mauro Queiroz Cáceres, 27 anos e Alison Roberto Carvalho Navier, de 24 anos.

O julgamento dos dois réus começou às 9h da manhã, se estendeu até por volta das 16h20m.

Mauro apontado como quem teria dado suporte a Paulinho e Alison, logo após o assassinato, foi condenado há 16 anos, 7 meses e 15 dias de prisão. Já Alison, apontado como o mandante do crime, mostrou-se arrependimento, pediu perdão à família e por não estar bem de saúde, preferiu ficar em silencio e não responder as perguntas. Ele foi condenado a 19 anos e 03 meses de prisão.

Após o termino do julgamento os acusados foram levados novamente para o Presídio da cidade de Dourados.

O ASSASSINATO

Ailton Ferreira de Oliveira, de 35 anos, o “Verdinho” (FOTO - DIVULGAÇÃO)

O radialista Ailton Ferreira de Oliveira, de 35 anos, o “Verdinho” que trabalhava como locutor, na rádio Vale Azul FM de Itaquiraí, foi assassinado com cinco tiros, na noite de 05 de agosto de 2015, quando chegava a sua residência. Ailton foi atingido com um tiro nas nádegas, um nas costas e três na cabeça, morrendo no local, antes da chegada do socorro.

Logo após o crime a Polícia Civil de Itaquiraí começou a trabalhar no caso e levantaram pistas conseguindo então identificar os três autores Paulo, Mauro e Alison, sendo todos moradores em Naviraí.

Da data do dia de setembro 2015, quase um mês após o assassinato, os policiais civis de Itaquiraí com o apoio da policia civil de Naviraí, conseguiram chegar até os três acusados, que foram presos em suas residências.

Ao serem presos, os três acusados ficaram em silêncio e não disseram os motivos que os levaram a cometer o crime.

A moto Twister, de cor prata, usada pela dupla após o crime, foi abandonada e apreendida pela polícia. A arma utilizada no assassinato não foi localizada.

Quatro dias após o assassinato do radialista, Paulo Sérgio Vieira chegou a ser preso pela Polícia Militar de Naviraí, ao ser flagrado com um revólver calibre 38, com cinco munições intactas. Levado para a Polícia Civil, Paulo Sérgio disse que usava a arma para sua proteção, já que teria sofrido uma tentativa de homicídio. Na ocasião, ele foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo, porém foi solto para responder pelo crime em liberdade após pagar fiança de R$ 2 mil.