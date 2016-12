FOTO: ROGÉRIO SANCHES / FÁTIMA NEWS - Tribunal de Contas aprova por unanimidade as contas de ex-presidente e vereador de VICENTINA

Vereador Francisco Jose da Cruz PMDB, recebeu unanimidade de votos do Tribunal de contas do Estado de Mato Grosso do Sul em aprovação de suas contas no exercício de 2012, quando este era Presidente do Legislativo Municipal de Vicentina, conforme ata de julgamento, acolhendo o parecer do Ministério Publico de contas, ACORDAM os senhores conselheiros, nos termos do relatório e voto do Conselheiro Relator, julgar.

Pela regularidade da prestação de contas anual de gestão Ca Câmara Municipal de Vicentina MS, referente ao exercício de 2012, sob a responsabilidade do Sr. Vereador Francisco Jose da Cruz, presidente na época, com fundamento no artigo 59/ 2012, sem prejuízo da apreciação dos demais atos praticados no mesmo período.

Pela intimação do resultado deste julgamento aos interessados, na forma consignada no artigo 50 da Lei complementar Estadual de numero 160/ 2012 c/c ao artigo 99 do Regimento Interno deste Tribunal de Contas aprovado pela Resolução Normativa TC/MS nº 76/2013.

Ainda participaram deste julgamento os Excelentíssimos Senhores Conselheiros: Iran Coelho das Neves, Ronaldo Chadid, Jerson Domingos e o Substituto Leandro Lobo Ribeiro Pimentel, alem do representante do Ministério Publico de Contas Dr. Jose Aedo Camilo, Procurador Geral de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul. Por esta aprovação, o Vereador Francisco da Cruz, usou a tribuna e agradeceu a todos seus funcionários da época e também aos que colaboraram com sua administração a frente da Casa de Leis Vicentinense.