Três são presos por envolvimento em assaltos em Dourados

Dupla atuou junto a Carlos Eduardo em roubo de caminhonete- Foto: Osvaldo Duarte

Maury Brum da Silva, 23, e Evair Roberto Vidal Dias, 18, vulgo "branquinho" seriam comparsas do jovem e também tiveram prisão preventiva decretada.

Na tarde desta segunda-feira (14), Maury e Roberto estão sendo apresentados no SIG (Serviços de Investigações Gerais).

De acordo com a polícia, o trio cometeu o roubo da caminhonete e de vários itens na casa de um advogado de 80 anos, no dia 14 de junho. Na ação, eles estouraram a janela da residência localizada no BNH III Plano e surpreenderam o homem e sua esposa armados com faca.

Eles pegaram vários objetos e depois exigiram a chave da Ford Ranger prata, placas QAF-4443, fugindo em seguida.

Além deste crime, Carlos Eduardo tem envolvimento no assalto a um taxista no dia 25 de junho.

Conforme mostrado, a vítima foi assaltada por dois homens que se passaram por clientes e levaram dele o carro modelo Voyage, cor prata, ano 2016/2017, de Dourados, dinheiro (R$ 1 mil) , documentos e cartões.

Os bandidos pediram que os levasse até uma boate na saída da cidade, localizada na BR-163. No local, a dupla armada anunciou o assalto. O taxista conseguiu fugir do veículo e pedir ajuda na rodovia.

Após conseguir apoio de populares na rodovia, o taxista denunciou o caso no 1°Distrito Policial.

Conforme a polícia, os envolvidos foram reconhecidos pelas vítimas e serão presos preventivamente.