Trator invade a pista e colide com ônibus na MS 376 em Vicentina

Imagens: Rogério Sanches / Fatima News

Um acidente aconteceu na manhã desta quinta feira, 26, na rodovia MS-376, antes do acesso ao distrito de Culturama, município de Vicentina, próximo ao Residencial Altos do Barreirão.



O condutor de um trator, acoplado a um pulverizador teria invadido a pista e colidiu com o ônibus da Viação Motta. Com a batida, o trator tombou as margens da rodovia, danificando o pulverizador. Motorista do ônibus conseguiu parar em seguida, após a colisão.



O acidente teve ferimentos leves no condutor do trator, sendo socorrido e levado ao Hospital de Vicentina. No ônibus apenas assustou os passageiros, sem nenhum ferido.