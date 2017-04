Traficante de crack é preso em abordagem no Distrito de Lagoa Bonita em Deodápolis

Na manhã desta segunda-feira (03), Policiais Militares da Força Tática do 16º BPM, prenderam o homem responsável pela distribuição de crack, nos municípios de Deodápolis e Fátima do Sul.

Após a abordagem, policiais se dirigiram até a residência do autor, localizada em sítio , na 10ª Linha. No local foram encontradas várias porções da droga prontas para serem comercializadas, que estavam escondidos no interior da residência.

Preso o traficante foi encaminhado para a Delegacia de Polícia, onde durante o trajeto tentou coagir os policiais para não ser preso, oferecendo parte de um terreno escriturado em nome dos policiais.