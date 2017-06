Tradicional 'Cavalgada' está de volta e será uma das atrações da 40ª Festa da Fogueira de Jateí

FOTO: ARQUIVO PREFEITURA

No município de Jateí com uma vasta programação da 40ª Festa da Fogueira para os dias 29, 30 de junho e 01 de julho, a 9ª Cavalgada Ruralista será uma das atrações para a manhã de sábado, último dia do evento com atrativo principal a queima da maior fogueira do país com show pirotécnico. A entrada da festa durante todos os dias, como também os shows artísticos serão totalmente gratuitos.

A administração do prefeito Eraldo Jorge Leite (PSB) resgatando a tradição regional, programa para o dia 01 às 9horas a Cavalgada Ruralista reunindo cavaleiros, amazonas e carroças percorrendo pelas principais ruas e avenidas da cidade, seguindo no Parque da Fogueira com a queima do alho. “Cavalgada é uma das atrações que o povo pede, assim resgatando a tradição que não poderia passar despercebida durante um dos eventos mais esperados da região, a festa da fogueira de Jateí” diz o prefeito.

A 40ª Festa da Fogueira reverencia o Santo Padroeiro do município São Pedro, será realizada no Parque da Fogueira Eloi Quelé Ramos, um local com toda infraestrutura necessária com excelente localização e comodidade a população de Jateí e região. Conta com uma programação sócio-cultural envolvendo shows, praça de alimentação com barracas de comidas típicas e tradicionais, parque de diversão, rodeio em touros e cavalgada.

Para a abertura da festa, dia 29 de junho quinta-feira dia do padroeiro, será animado com as duplas Felipe & Falcão e Elvis & Adriano, segundo dia sexta-feira (30) a atração ficará por conta do trio Villa Bagagge e a dupla Elvis & Junior, e para sábado o último dia quando o céu de Jateí irá brilhar de maneira surpreendente como nunca visto, terá a queima da maior fogueira do país, e as duplas Jeann & Julio e Paulo & Jean estarão responsável pela animação encerrando respeitosamente a 40ª Festa da Fogueira de Jateí.

A construção da tradicional fogueira, esta em ritmo acelerado, sendo um trabalho artesanal que requer muita atenção, dedicação e principalmente responsabilidade para execução dos serviços. O prefeito Eraldo Leite garante que a comissão organizadora esta com toda equipe empenhada nos preparativos deste grandioso evento, que promete abalar as estruturas do município, superando todas as edições anteriores, recepcionando um grande público. “A Festa da Fogueira é uma das mais esperadas do Estado, nossa intenção é realizar um evento mantendo a qualidade e segurança, movimentando Jateí de maneira satisfatória” finaliza o prefeito.