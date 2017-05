Trabalhando medidas de comprimento e conhecendo o 'número de ouro' é desenvolvido no Reino do Saber

FOTO: ASSESSORIA - Trabalhando medidas de comprimento e conhecendo o 'número de ouro'

REINO DO SABER - Os Estudantes do 5º, 6º e 7º anos, do Instituto Educacional Reino do Saber de Fátima do Sul, assistiram ao filme Donald no país da Matemágica, nesse vídeo, o pato da Walt Disney, chamado Donald, demonstra as contribuições dos gregos para a Matemática, civilização que deu início a grandes descobertas através de nomes como Pitágoras, Arquimedes, Diofanto, Euclides, Platão, entre outros.

Princípios básicos matemáticos são apresentados de uma forma divertida e culta, imagens animadas ajudam no entendimento e a linguagem do filme é bem clara e objetiva. O curta animado tem como objetivo principal de enriquecer o conhecimento prático e teórico sobre os assuntos relacionados à música, arquitetura, mecânica, esportes e diversas situações cotidianas.

No final os alunos aplicaram um dos conhecimentos passados no filme, realizaram uma experiência para encontrar o "Número de Ouro" no corpo humano, dividimos a altura de uma pessoa pela medida do seu umbigo até o chão.

Para as professoras Cíntia e Sônia "Este tipo de experimento é muito enriquecedor para o estudante, pois ele consegue aplicar na prática um conteúdo estudado em sala, de forma divertida e lúdica”, finalizaram as professoras.