TJ-MS abre concurso público para 560 vagas em cadastro de reserva com salários de até R$ 5.600

As inscrições deverão ser realizadas entre 8h do dia 7 de agosto e 16h (horário de MS) do dia 18 de setembro pelo site www.pucpr.br/concursos . As taxas são de R$ 85 (analista judiciário) e R$ 100 (técnico de nível superior).

O concurso terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período. Segundo o TJ-MS, as vagas surgidas, no curso de validade do concurso, em decorrência do desligamento do titular do quadro de pessoal do Poder Judiciário por motivo de aposentadoria, exoneração e óbito, demissão ou remoção, serão providas por servidor do quadro de pessoal do Poder Judiciário, por meio de remoção, na forma da norma estatutária, e por candidatos habilitados neste concurso.