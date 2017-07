Tio e sobrinho são mortos em Dourados

Foto: Sidnei Bronka/94FM

Dois homens foram executados na tarde deste sábado (8) em Dourados. Carlos Domingos Gregol, de 38 anos, e seu sobrinho Gabriel Zanotim Gregol, de 18 anos, levaram tiros de pistola calibre .40 quando estavam em um lava-rápido na Rua Coronel Ponciano, nas proximidades dos cemitérios municipais.

Gabriel chegou a ser socorrido com vida por equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e do Corpo de Bombeiros e levado até o Hospital da Vida, mas morreu logo que deu entrada no local.

Investigadores da Polícia Civil já apuraram que as vítimas estavam acompanhadas do pai de Gabriel, com quem haviam ido buscar um trailer que tinha sido deixado no lava-rápido no início da tarde para ser lavado.

Os suspeitos do crime, pelos menos dois homens, chegaram numa caminhonete S-10 de cor prata. Um deles desceu do veículo armado e efetuou os disparos. Carlos ainda tentou correr para os fundos do estabelecimento, mas não resistiu aos ferimentos sofridos no rosto, no peito e no abdome. Gabriel teria levado dois tiros no peito e um nas costas

Ainda de acordo com a polícia, há relatos de que Carlos estaria sofrendo ameaças há algum tempo.