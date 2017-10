Tenente Max sobre incêndio de hoje e atual situação da Defesa Civil nas ocorrências em Deodápolis

FOTO: FACEBOOK - Tenente Max fala da atual situação da Defesa Civil sobre as ocorrências em Deodápolis

DEODÁPOLIS – O Fátima News entrou em contato com o Tenente Max Tosta, ele que é responsável pela Defesa Civil na cidade de Deodápolis, para esclarecer tudo sobre a atual situação da Defesa Civil nas ocorrências que acontecem na cidade de Deodápolis e região.

Segundo o Tenente Max, a Defesa Civil se encontra apenas na parte administrativa, ou seja, fazendo vistorias dentro do município e dando o aval para tal funcionamento “Estamos neste momento aqui na 13º (décima terceira) Linha, em Deodápolis, fazendo as vistorias em umas pontes para ver se tem condições de tráfego ou não”, destacou Max.

Sobre o incêndio que destruiu uma residência na manhã de hoje em Deodápolis, o Tenente Max ressaltou “No momento do incêndio, nós estávamos também aqui na 13º Linha, muita gente ligou pra nós, mas estávamos muito longe da cidade e quando chegamos o fogo já tinha se alastrado por inteiro, e quando começamos a apagar, os Bombeiros de Ivinhema chegaram e ai passamos a ocorrência para eles terminarem o trabalho”, disse Max.

Max foi objetivo também em outro ponto, na questão das ocorrências, segundo ele a Defesa Civil nunca vai se omitir e trabalhar, mesmo nessas condições que se encontram hoje “Não é porque não é nossa parte mais que vamos deixar a cidade pegar fogo e não fazer nada, estaremos sempre prontos para atender a nossa comunidade e ir controlando até que os bombeiros responsáveis por atender Deodápolis, cheguem. Estamos trabalhando e focados nas nossas responsabilidade”, finalizou Max.

O INCÊNDIO HOJE DE MANHÃ

O incêndio que destruiu a residência que fica localizada na Rua Pedro Marinho de Azevedo (Antiga Paraná), há dois quarteirões do Hospital, e tem como proprietário o senhor Adalto Modesto e sua esposa.

No momento do acidente, a esposa também não estava, ela está acompanhando seu Adalto em um tratamento de saúde em Campo Grande. As informações dão conta que apenas o casal morava na casa.

Mesmo impedida de atuar, a Defesa Civil fez o trabalho de primeiros socorros até a equipe do Corpo de Bombeiros de Ivinhema que agora é responsável por atender Deodápolis, chegasse para finalizar a ocorrência.

IMPASSE COM A DEFESA CIVIL E PREFEITURA

Com informações apuradas até o momento, é que a Defesa Civil de Deodápolis antes atuava em todas as citações, acidentes, incêndios e por ordem do prefeito municipal Valdir Sartor, de Deodápolis, passou por adequações e não pode mais atuar, somente onde determina a Defesa Civil Nacional.