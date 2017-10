Temporal provoca estragos e assusta população de Nova Casa Verde

Segundo moradores de Nova Casa Verde, a tempestade durou cerca de 30 minutos e os prejuízos ficaram evidentes tanto na área urbana quanto na parte rural do distrito. Em contato com o Corpo de Bombeiros, o site obteve a informação de que os socorristas não chegaram a ser acionados, o que leva a crer que ninguém ficou ferido.

Vários moradores e comerciantes ouvidos pela reportagem do Nova News afirmam que ficaram impressionados com a violência do temporal. “A tempestade foi muito forte e causou danos em vários locais. Graças a Deus que, aparentemente, ninguém se feriu”, disse um comerciante da região.