Temporal derruba árvores e interdita rodovia entre Batayporã e Anaurilândia

No início da noite desta quarta-feira (25), uma chuva acompanhada de fortes ventos derrubou árvores que interditaram alguns trechos da rodovia MS-276, entre as cidades de Batayporã e Anaurilândia.

Condutores que trafegavam pelo local encaminharam imagens ao Nova News, mostrando a obstrução na pista. Em contato com o Corpo de Bombeiros de Nova Andradina, foi apurado que uma equipe se deslocou a fim de cortar e remover as árvores, liberando o tráfego.

De acordo com a corporação, as primeiras informações dão conta de que nenhum veículo foi atingido e ninguém ficou ferido. A Polícia Militar Rodoviária (PMR) também foi comunicada sobre o ocorrido a fim de tomar as devidas providências.