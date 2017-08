Tático prende jovem que transportava mais de 1 quilo de semente de maconha em Fátima do Sul

FOTO: FORÇA TÁTICA -

Durante o desenvolvimento de ações fiscalizadoras em combate ao tráfico de drogas e demais ilícitos penais. Os policiais militares da Equipe de Força Tática do 16º BPM, realizaram à detenção de uma autora de 19 anos, suspeita de estar relacionada com o tráfico de drogas. A ação aconteceu na noite dessa segunda-feira (14), no município de Fátima do Sul.