Tarde de caos: chuva forte leva destruição e alagamento às moreninhas e região, Veja Vídeo

Moradores das moreninhas e bairros vizinhos sofreram com a chuva forte que caiu na tarde desta quarta-feira (19), na região sul de Campo Grande. A BR-163 ficou intransitável, casas foram tomadas pela água e até militares do Corpo de Bombeiros ficaram ilhados no meio de tanta água. Vídeo enviado ao TopMidiaNews mostra tempestade que derrubou até moto.

A chuva começou por volta das 15 horas e em pouco tempo os bombeiros começaram a receber os chamados de socorro. Foram quatro em menos de cinco minutos. Além de muita água, os ventos vieram fortes e ajudaram a derrubar uma motocicleta que estava estacionada em uma das ruas da Moreninha foi derrubada. A correnteza era forte e a água invadiu a calçada de muitas das ruas do bairro.

(Água invadiu residências que já eram precárias na Moreninha - Foto: Repórter Top)

Diversas casas foram alagadas, principalmente nos bairros Mário Covas, Canguru, Cidade Morena, Santa Felicidade e Moreninha. Neste último bairro, um Ceinf encheu de água e crianças e professores ficaram ilhados. Imagens enviadas ao TopMidiaNews, mostram funcionários da escola empurrando a água para fora da unidade. Os educadores lamentaram a situação a que os alunos ficaram expostos. Em alguns locais, também acabou a luz, como no Bairro Mário Covas.

(Crianças ilhadas após chuva nas moreninhas - Foto: Repórter Top)

Um dos pontos mais críticos durante a chuva foi a Avenida Gury Marques e a BR-163. Diversos trechos ficaram intransitáveis. Militares dos bombeiros que estavam por lá alertaram a corporação de que por ali só passava o caminhão da corporação e que viaturas menores, como a de resgate não deveria passar por ali. Ocorrências na região demoraram para ser atendidas já que uma das unidades militares também ficou ilhada.

A chuva parou por volta das 17h. Porém voltou com força às 18h, principalmente próximo ao Santa Felicidade e parou novamente por volta das 19h.