Talcy, mãe da saudosa Ively Monteiro faleceu em Fátima do Sul

Com muita tristeza noticiamos o falecimento da senhora Talcy Monteiro, genitora da saudosa Ively Monteiro e da professora Suzete Monteiro, avó do Lauro Andrey de Fátima do Sul.



Vó Talcy, como era carinhosamente chamada, foi uma grande guerreira. No auge dos seus 90 anos, enfrentou grave enfermidade, mas sempre com um sorriso nos lábios. Gostava muito de fazer seus trabalhos manuais. Encantava a todos com seu geito alegre de ser e sua bondade infinita.



O Corpo está sendo velado na Capela Jardim das Orquideas e o sepultamento será na cidade de Ponta Porã.



Muitas homenagens estão nas redes sociais:



