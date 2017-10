Suspeito de oferecer dinheiro para abusar de garotos em residencial era chamado de ‘tio’

Imagem midiamax

Um áudio gravado por moradores de um residencial da Capital, divulgado nesta semana, revela abusos cometidos por um morador em troca de dinheiro. O homem desapareceu do residencial, mas antes disso, segundo os próprios moradores, ele era um ‘chegado’ da vizinhança, uma mostra que o perigo do abuso sexual contra crianças não mora apenas nas ruas, mas também dentro de casa.

A equipe do Jornal Midiamax foi até o local nesta quinta-feira (19), e conversou com moradores, que se disseram chocados com o caso, por se tratar de um residencial “tranquilo”, mas também pelo acusado – de aproximadamente 40 anos -, ser “conhecido pelos vizinhos” e chamado de “tio” pelas crianças. “Já vi pais deixando criança com ele para sair, se sentiam seguros, estavam sempre por lá, acho que a surpresa foi maior para essas pessoas”, diz outro residente do bairro,

“Ele vinha aqui comprar lanche e refrigerante, sempre acompanhado de dois meninos, mas nunca desconfiei, foi um susto. Ele estava rodeado de crianças, adolescentes, não era escondido, então não tinha como a imaginar que pudesse acontecer esse tipo de coisa”, diz uma moradora, que reside há poucos metros da casa do acusado de pedofília. Segundo ela, o vizinho foi embora depois que outros moradores o ameaçaram de morte.

Uma cartilha do MPF (Ministério Público Federal) que aborda o tema, explica que a maioria dos pedófilos são homens, e o que facilita a atuação deles é a dificuldade que se tem para reconhecê-los, pois aparentam ser pessoas comuns, com as quais podemos conviver socialmente sem notar nada de anormal nas suas atitudes. Em geral têm atividades sexuais com adultos e um comportamento social que não levanta qualquer suspeita. Eles agem de forma sedutora para conquistar a confiança e amizade das crianças.

Quem comete abuso sexual contra crianças e adolescentes é indiciado por estupro e atentado violento ao pudor. A pena para o crime varia de seis a dez anos de reclusão, dependendo das circunstâncias do incidente. O acusado

Entenda o caso...

A amizade entre as crianças e o homem gerou desconfiança de vizinhos na semana passada, de acordo com moradores, quando o suspeito entregou dinheiro para um garoto e decidiram perguntar o motivo. No áudio, gravado pelos moradores, a criança revela que o suspeito abusa das vítimas em troca de dinheiro. O menino afirma que diversas crianças moradoras do residencial frequentam a casa do homem e que também recebem dinheiro e são abusadas.

Três garotos, todos de 12 anos, seriam teriam enfrentado o abuso, de acordo como depoimento de uma das vítimas, que cita os outros dois amigos na ocorrência registrada na Depca (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), na última segunda-feira (16).

Após o registro, o menino foi encaminhado para a realização de um exame de corpo de delito para a constatação do crime de abuso sexual. O resultado do exame saiu nesta segunda-feira (16) e confirmou, que a vítima foi estuprada. Nesta quarta-feira (18), o menino passou por exames que podem comprovar a existência de DST (Doenças Sexualmente Transmissíveis). O acusado não está detido.