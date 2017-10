"Sujinho” é preso em Ladário depois de assaltar mulher que estava com a filha de três anos

A Polícia Civil de Ladário através do SIG (Setor de Informações Gerais) do Distrito Policial do município com apoio de equipe da Força Tática da Polícia Militar, prendeu por volta das 18h de quarta-feira (18), Welington Silva Magalhães, de 20 anos, conhecido como “Sujinho”.

As investigações contra ele tiveram início após chegar ao conhecimento da Polícia Civil a informação de que o criminoso havia cometido assalto na área central de Ladário, no mesmo dia, em frente a uma escola particular. Os policiais tiveram acesso a um vídeo que mostra o momento em que o bandido chega de bicicleta e com uma arma rouba o celular de uma mulher, que estava acompanhada da filha de três anos de idade.

A vítima, de 25 anos, relatou que no momento do assalto, estava chegando com a filha na escola, mas como o portão ainda estava fechado, decidiu esperar no canteiro localizado em frente à instituição. Nesse momento, "Sujinho" chegou de bicicleta e disse: “Ei, ei, passa o celular”. Temendo pela vida da filha, a mulher entregou o celular imediatamente para o ladrão, que fugiu em seguida. No registro policial, ela descreveu o criminoso como moreno, alto, magro e que estava vestindo uma camiseta preta e uma bermuda estampada.

Divulgação Polícia Civil Celular roubado de vítima recuperado; "Sujinho" é suspeito de participação em outros assaltos

Com as informações da vítima e imagens do vídeo, poucas horas depois, “Sujinho” foi preso no bairro Mutirão ainda com a arma utilizada no crime conforme reconhecimento da vítima, um revólver calibre .22 com uma munição intacta. Aos policiais, ele disse ter deixado o celular roubado com uma mulher moradora do bairro Alta Floresta. Equipe da Força Tática se deslocou até o endereço informado e o aparelho foi recuperado.

Vida de crime

De acordo com informações apuradas pelo Diário Corumbaense, “Sujinho” estaria envolvido em outros assaltos na região, inclusive o ocorrido em Corumbá, na última segunda-feira (16) na rua São José, no bairro Maria Leite. Na ocasião, o passageiro da moto, que seria Welington, atirou na vítima, um rapaz de 19 anos, mesmo após ele ter entregue o celular. Segundo os bombeiros que atenderam a ocorrência e encaminharam o jovem ao pronto-socorro municipal, a bala atingiu de raspão o abdômen da vitima.