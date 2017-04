Sucuris de BONITO são atrações de série da Netflix

Foto: Daniel De Granville / Photo in Natura)

Estreou na última sexta-feira, 21 de abril, a segunda temporada da série Tales By Light, que retrata o trabalho de fotógrafos renomados em busca das melhores imagens em áreas remotas raramente fotografadas.

O terceiro episódio da segunda temporada é dedicado às sucuris de Bonito, e conta com a participação do premiado fotógrafo Daniel de Granville.

Confira como foi a experiência pelas palavras do fotógrafo:

Participar da produção deste episódio da série 'Tales By Light" foi muito especial, pois a abordagem da produtora australiana (Untitled Film Works) estava em sintonia absoluta com a visão da Photo in Natura: programas sobre vidas silvestres que fogem do sensacionalismo e mostram animais considerados perigosos de forma leve, poética até. O apoio da Canon, uma das líderes mundiais em equipamento fotográfico, e a apresentação do programa no canal National Geographic da Austrália conferem mais credibilidade à serie.

Nossa responsabilidade como equipe local de produção é muito grande. Primeiro, há uma grande pressão de tempo para atingir os objetivos, já que estas expedições são caras e precisamos dedicar todos os esforços para que a equipe volte para casa com imagens que contem uma boa história. Ao mesmo tempo, precisamento garantir o bem-estar dos animais que estão sendo fotografados e filmados. E, pelo fato de Bonito ser uma região cuja economia gira em torno do turismo de natureza, precisamos transmitir aos visitantes e à comunidade local a noção de que animais como as sucuris não são uma ameaça à sua integridade. Há alguns anos, muitos turistas vinham para Bonito e ficavam apavorados com a simples possibilidade de encontrar uma sucuri durante os passeios. Atualmente, elas se tornaram um atrativo adicional e tem gente que procura passeios onde há mais chance de vê-las.

Esta é a primeira vez que imagens de Bonito aparecem no Netflix, um provedor global de conteúdo de entretenimento, onde o documentário sobre as sucuris ficará à disposição para ser acessado a qualquer momento em qualquer um dos quase 200 países que oferecem os serviços da empresa.

"Tales By Light" é uma série documental produzida em parceria entre a Canon Australia e a National Geographic Australia. Em seis episódios, a segunda temporada segue as expedições dos fotógrafos, capturando imagens extraordinárias da natureza e cultura popular sob um novo prisma.

Com informações de Daniel De Granville - Photo in Natura