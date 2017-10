Sucuri rasteja próximo a turistas em balneário de Bonito (MS)

FOTO: DIVULGAÇÃO

A turista Adriana Abreu, 23 anos, foi surpreendida por uma sucuri durante um passeio no Balneário Municipal de Bonito. A jovem estava com a família comemorando o feriado prolongado em homenagem aos 40 anos de Mato Grosso do Sul e a Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil.

Adriana estava sentada na beira do Rio Formoso, quando viu a sucuri rastejando. O salva-vidas do balneário estava tirando as pessoas do local. Porém, como estava distante da cobra, a jovem continuou sentada com os pés na água.



A cobra se aproximou em questão de segundos e Adriana foi instruída pela equipe responsável pelo local a não se movimentar. “O salva-vidas me manteve calma. Fui orientada a não me mexer para ela não atacar”, explica.



A jovem conta que as pessoas ao redor se espantaram com o acontecimento e ficaram com medo. “Foi preciso coragem para fazer aquilo. Não cheguei a ter medo, mas confesso que fiquei um pouco nervosa”, afirma. “A cobra sabia que eu não era uma pedra, então sei que não a enganei. Mas sabia que, se ficasse calma, ela não me machucaria”, brinca Adriana.



O vídeo, gravado pelo irmão da turista, teve grande repercussão nas redes sociais. Em sua postagem, Adriana afirma que, mesmo sabendo do risco, passaria pela experiência novamente.