FOTOS: FACEBOOK - Sucuri de aproximadamente 10 metros é vista em córrego na zona rural em Glória de Dourados

GLÓRIA DE DOURADOS - Um sucuri de aproximadamente entre 7 à 10 metros, foi vista e fotografada na manhã deste sábado (12), em um lago na zona rural do município de Glória de Dourados, mais precisamente na 5º Linha.

As fotos foram divulgadas em uma rede social e acabou ganhando uma grande divulgação em compartilhamentos e com muitos comentários, uns curtindo a natureza, outros preferindo o extermínio (matar) do animal.

NAS REDES SOCIAIS

SOBRE A SUCURI

A sucuri divide com a Piton Reticulada (Python reticulatus), o título de maior serpente do mundo, alcançando incríveis 9 metros de comprimento, muito embora seus indivíduos adultos, em média, alcancem em torno de 6 metros. Uma Anaconda pode viver com tranquilidade por até 30 anos.

As fêmeas são maiores que os machos, atingindo a maturidade sexual por volta dos seis anos de idade. Há muitas narrativas sobre ataques destas serpentes a seres humanos; no entanto, na sua maioria, os casos são fictícios, principalmente no que diz respeito ao tamanho real do animal.

Muitos admitem terem sido atacados por espécies com mais de 10 metros. De fato, a maior sucuri de que se tem registro por fonte confiável media 11 metros e 65 centímetros e foi encontrada pelo marechal Cândido Rondon, no início do século XX.

Quanto aos ataques, existem alguns casos de vítimas humanas, tal como o de um menino índio de 12 anos, que foi devorado por uma sucuri de grande porte, na década de 1980.

Também houve o caso de adultos nativos que estavam embriagados, à beira do rio, e foram sufocados ou afogados antes de serem devorados. Estes casos foram fotografados e hoje as imagens são vendidas como suvenir na rodoviária de Ji-Paraná.

Em 1997, foi lançado Anaconda, um filme de terror sobre a serpente, o qual foi gravado no Brasil e no Peru.