Sindicato recebe multa de R$ 600 mil e recorre a deputados

“Enquanto não há propostas, não há diálogo”, afirma vice-presidente do Simted - Sindicato Municipal dos Trabalhadores em Educação de Dourados -MS

Greve dos professores não é reconhecida e Justiça aplica multa de R$ 600 mil ao Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Dourados (Simted). A presidente do sindicato pediu apoio aos deputados estaduais, na Assembleia Legislativa, em sessão desta quarta-feira (27), a fim de que eles façam a intermediação das reivindicações dos professores por direitos trabalhistas.

A sindicalista reclama que os professores não estão conseguindo fazer greve que seja defendida pela Constituição Federal e que até o momento não foram chamados para negociar. “Pelo contrário, além da falta de diálogo, a prefeitura optou pelo Poder Judiciário, que interferiu e dificultou a luta dos trabalhadores sem compreender a realidade da Educação, das condições dos trabalhadores e crianças, aplicando uma multa de R$ 600 mil ao sindicato”, criticou Gleice Jane.

A sindicalista explicou que a data base para reajuste nos salários foi em abril, mas que o município não teria cumprido e que também “não há política de contratação de professores, com critérios claros”. Gleice Jane disse também que estão em conversa com o Ministério Público Estadual (MPE) para que seja feita uma auditoria nas contas da Prefeitura de Dourados, quanto à Educação, pois há denúncias de professores que teriam sido contratados, estariam recebendo, mas não comparecendo ao serviço.

“Ainda retiraram os estagiários, o que coloca mais dificuldade no trabalho, principalmente na Educação Infantil, porque uma professora só não tem como atender as necessidades individuais e coletivas de uma sala inteira sozinha. Pedimos que os deputados nos apoiem e conversem com a prefeita (Délia Razuk) e vereadores de base para reverter essa situação”, ressaltou.

A representante da Educação ocupou a tribuna a convite do deputado João Grandão (PT), que já havia usado a palavra para defender os trabalhadores do setor de Dourados.