SIMTED entrega salão de festas à categoria neste sábado com grande festa em Fátima do Sul

FOTO: FÁTIMA NEWS - SIMTED entrega salão de festas à categoria neste sábado com grande festa

Com a presença da direção da FETEMS, o Sindicato Municipal dos Trabalhadores em Educação de Fátima do sul ,entrega neste sábado, dia 27 de maio de 2017, mais um patrimônio: o salão de festas, intitulado Chácara do Simted, com uma extensa área de lazer,quiosque,campo de futebol,lago, área verde e o salão de festas.

Localizado na rua Nicanor Rodrigues Pereira, próximo ao ginásio poliesportivo, o empreendimento foi adquirido há cerca de 10 anos e desde então a categoria vem contribuindo na arborização, construindo a área de lazer. Os trabalhadores e trabalhadoras em educação são de luta e merecem ser presenteados com este espaço de lazer.

Após a inauguração do patrimônio, será efetuada homenagens aos ex-presidentes, aos idealizadores deste projeto e homenagens póstumas.

O Simted do município de Fátima do Sul tem um histórico de lutas em defesa da educação pública, pois várias conquistas dos professores e servidores administrativos das redes municipal e estadual de ensino são frutos desse empenho, junto ao maior sindicato do estado de Mato Grosso do Sul, a Federação dos Trabalhadores em Educação de MS (FETEMS).

Ao longo de sua história de quase 40 anos, o Simted, que nasceu como Associação de Professores de Fátima do Sul, teve como dirigentes as seguintes diretorias:

- Milton Romanini (Presidente) – José Martins (Vice) – João Vasconcelos (Tesoureiro) [1980-1982];

- Cacildo Ferreira de Souza (Presidente) [1983-1988];

- Claudemir Ferreira de Souza (Presidente) e João Vasconcelos (Tesoureiro) [1989-1996];

- Maria Jorge Leite “Mariquinha” (Presidente) - Ênio Vasconcelos (Vice) [1997-2008];

- Adair Luiz Antoniete (Presidente) – Ênio Vasconcelos (Vice) – Mariquinha (Tesoureira) [2009-2012];

- Maria Jorge Leite “Mariquinha” (Presidente) – Elizete Pivetta (Vice) – Adair Antoniete (Tesoureiro) [2012 aos dias atuais].

O Simted em Fátima do Sul sempre teve representantes nos poderes Executivo e Legislativo. Foram vários vereadores, dos quais 3 exerceram o mandato de presidente da Câmara: Milton Romanini (PMDB); Mariquinha (PT-PR) e o atual presidente Ermeson Cleber Mendes (PT).

Atualmente, no poder Executivo municipal, encontra-se o professor Altair Albuquerque, que é vice-prefeito do município, e a secretária municipal de Educação, professora Maria Odete Amaral.

“A categoria confia no Simted e nós dirigentes da entidade, tratamos com responsabilidade o dinheiro dos trabalhadores e trabalhadoras em educação e hoje nos enchemos de orgulho e entregamos o mais novo patrimônio: aO salão de fastas e área de lazer", Finalizou Maria Jorge Leite.