Silo rompe e trabalhador morre soterrado por tonelada de milho

Adalgoberto Rodrigues Miranda, 56, morreu soterrado por toneladas de milho, após as chapas de metais de silo que estocavam o grão, se romper. O acidente aconteceu por volta de 14h40 desta quarta-feira, em Sete Quedas.

O filho de Adalgoberto presenciou o momento em que o pai foi soterrado. Ele relatou à polícia que estava com o pai no armazém. A vítima trabalhava há 15 anos na empresa.

No momento do acidente, as chapas de metais do silo romperam e Adalgoberto que estava embaixo fechando o registro que abastece os caminhões, acabou soterrado por toneladas de milho.

Ainda segundo o filho da vítima, o silo estava no limite tolerável de estoque e o armazém estava em dia com a manutenção.