Sicredi Centro-Sul MS faz doação ao Lar do Idoso de Dourados

(Foto: Divulgação)

Reforçando os princípios do cooperativismo e buscando se aproximar cada vez mais da sociedade que está inserida, a agência Dourados/Centro da Sicredi Centro-Sul MS realizou mais uma entrega proveniente dos recursos do Fundo Social. Desta vez, foram entregues diversos uniformes doados pela Cooperativa para toda equipe de funcionários do Lar do Idoso (Asilo da Velhice Desamparada de Dourados).

Participaram da entrega o presidente da Sicredi Centro-Sul MS Sadi Masiero, a gerente da agência Luciana Maria Rosa Marques, o gerente de negócios Wandercleison Santos, os coordenadores de núcleo Roger Canova, Gervasio Scheid e Ramão Sanabria, o presidente do Lar do Idoso José Bento Marques de Jesus, o vice-presidente Edilmar Antônio Manfredini e a empresária e interlocutora da doação Janice Alves Demamann. A contribuição da agência do Sicredi é proveniente de recursos do Fundo Social, que é formado em deliberação na assembleia geral e calculado com base nas sobras da Cooperativa relativos ao exercício anterior.

A doação, além de levar mais segurança e qualidade no atendimento das as pessoas que estão precisando de assistência, mostra que o cooperativismo vai muito além de uma alternativa para o desenvolvimento econômico e uma instituição financeira, e sim que possui o seu ideal solidário, de respeito e zelo pela vida. Além disso, os uniformes foram confeccionados pelo CEIA (Centro de Integração do Adolescente Dom Alberto), instituição que presta assistência a crianças e adolescentes carentes no município.

De acordo com a gerente da agência Dourados/Centro Luciana Maria Rosa Marques, a Cooperativa é parceira de ações que desenvolvam o bem-estar da comunidade. “Temos em nossa essência a cooperação e a preocupação com a comunidade e a região. Contribuir com ações sociais com esta enfatiza que o Sicredi é uma instituição feita de pessoas e para pessoas”, afirma a gerente.