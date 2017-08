Vista parcial das novas casas de Fátima do Sul - Imagem Google

A sexta-feira, 11 de agosto, começou em Fátima do Sul com temperatura de 20 graus Celsius e a umidade relativa do ar baixa, em 46%, enquanto o recomendável para a saúde é acima de 60%. Segundo o Climatempo, o dia será de sol com aumento de nuvens ao longo do dia. Mas a tão esperada chuva será neste sábado, 12, a noite ocorrem pancadas de chuva. Não chove na cidade a mais de um mês. Semana passada houve apenas um chuvisco. A temperatura máxima prevista é de 37ºC.