ELITON SANTOS / IMPACTO NEWS - Sessão Solene abre hoje os trabalhos legislativos de 2017 da Câmara em DEODÁPOLIS

A Câmara Municipal de Deodápolis inicia nesta segunda-feira (20), os seus trabalhos naquela casa de leis. A nova composição do poder legislativo empossada no dia 01º de janeiro deste ano conta com novos nomes e vereadores reeleitos.

Com o fim do recesso de inicio de mandato, os nobres edis iniciam a sua trajetória em face de melhorias para o município. Nesta semana, o Presidente do Legislativo, Vereador Márcio Teles, convidou através da imprensa toda a população para prestigiar as sessões que são realizadas no plenário da Câmara.

Neste primeiro momento as sessões ordinárias serão realizadas sempre as segundas a partir das 19hs.

Nesta primeira sessão do ano, os Vereadores contarão com a presença do Prefeito Valdir Sartor. A solenidade será o momento do Prefeito elencar as suas ações nestes primeiros 50 dias de sua gestão. A proximidade entre os poderes nesta nova gestão já é tida como certa. “Acredito que esta união entre os poderes proporcionará dias melhores para a nossa população. Todos estamos trabalhando de forma compartilhada e com o compromisso em comum de buscar o melhor pra nossa cidade. Vivemos novos tempos, tanto no Legislativo quanto no Executivo. Vivenciamos um novo modelo de gestão que não busca mais espaço politico e sim trabalha de forma técnica em meio as necessidades do nosso povo!” ressaltou Márcio Teles.

Márcio ainda destacou que uma das metas da Câmara é estar mais próxima da comunidade e para tanto a atual presidência ampliará os métodos de comunicação com a sociedade. Já esta previsto inclusive um programa idealizado na Rede Jota FM aos sábados com temas da cidade e com a participação dos Vereadores. “O nosso objetivo é fazer com que as informações relativas aos trabalhos legislativos atinjam todos os seguimentos da cidade, todos os bairros, todas as localidades!” afirmou.

“É importante ressaltar que os municipes têm vários meios de ter voz ativa na municipalidade. As sessões, as reuniões das comissões e as audiências públicas são sempre abertas ao público e é isso que todos os Vereadores irão trabalhar junto a nossa comunidade. Todos terão vez e voz e é por isso que o novo lema do legislativo é UM NOVO TEMPO!” finalizou o Presidente da atual mesa diretora. Abaixo confira a relação dos Vereadores que compõem esta nova legislatura.

Vereador Márcio Teles (Presidente)

Vereador Adriano Zói (Vice-Presidente)

Vereador Juninho Lima (1º Secretário)

Vereador Cicero Tanajura

Vereador Casquinha

Vereador Givaldo Professor

Vereador Edmilson Prates

Vereador Professor Chico

Vereador Gilberto Guimarães