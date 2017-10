Serviço itinerante em ônibus oferece preventivo e mamografia na praça

Serviço gratuito segue até esta sexta-feira foto - A Frota

Dentro da programação do Dourados Rosa, campanha de prevenção e combate ao câncer instituída no mês de outubro, o ônibus do Projeto de Prevenção ao Câncer atende até sexta-feira na Praça Antônio João, entre 7h30 e 17h30.

O ônibus faz parte do Projeto de Prevenção ao Câncer e tem o patrocínio da Cassems (Caixa de Assistência dos Servidores de Mato Grosso do Sul). Para o atendimento na Praça Antonio João, a Prefeitura de Dourados, através da Secretaria Municipal de Saúde, fornece toda a logística.

Segundo Kele de Oliveira, responsável pelos ônibus, serão 200 atendimentos para exames de preventivos e 100 para mamografia nesta quarta-feira (18), o mesmo número de atendimentos na quinta-feira (19) e ainda, mais 50 mamografias e 100 preventivos na sexta-feira. Ela ressalta que o trabalho garante às mulheres uma chance a mais de manter a saúde em dia. "Antes prevenir do que remediar. É sempre esta a mensagem que passamos para as mulheres. Que venham participar e fazer os exames", disse Kele.

Segundo a organização do movimento, as pessoas interessadas devem somente comparecer à praça com documentos pessoais e Cartão SUS, passar pela triagem e receber o atendimento. Caso haja demanda além das vagas estipuladas para cada dia, o atendimento ficará para o outro dia. A Secretaria de Saúde também encaminha pessoas que estejam na fila de espera para os exames.

Podem participar do atendimento preventivo as mulheres que tenham vida sexual ativa ou com 20 anos completos. Para os exames de mamografia as mulheres devem ter acima de 40 anos.

O secretário de Saúde de Dourados, Renato Vidigal, lembrou que todos os exames de diagnóstico da doença são oferecidos gratuitamente nas unidades de saúde públicas de Dourados, com ênfase aos profissionais da área que possuem a orientação devida para trabalhar com o assunto.

Dentre as próximas ações da mobilização estão previstos o atendimento com coleta de exame preventivo e exame clínico de mamas, entre 17h e 21h, na Cínica da Mulher, e a audiência pública Combate ao Câncer, na Câmara de Vereadores, para o dia 26.

No dia 28, às 8h, a Caminhada de Combate ao Câncer, na saída da ACCGD, e às 9h, o acolhimento da corrida com aula de zumba e palestra na Praça Antônio João. Às 17h, a Corrida Rosa Abevê e às 18h acolhimento com aula de zumba na Praça.