Serra da Bodoquena receberá corrida Naventura Bonito no próximo final de semana

A paisagem exuberante da Serra da Bodoquena, em Mato Grosso do Sul, receberá no dia 17 de junho o Naventura Bonito, corrida de natureza que terá quatro percursos, de 37km, 23km, 12km e 7km, com largada na Boca da Onça Ecotour.

Oferecendo um novo local e novas distâncias, a Organização acredita que o evento Naventura Bonito se consolidará entre as principais corridas do território nacional.

O evento conta com quatro distâncias, todas pensadas e planejadas para oferecer a melhor experiência de acordo com o nível dos corredores.

Os percursos são formados por estradas de terra em meio a áreas de Cerrado, muitas trilhas e escadarias que levam os corredores a conhecerem as dez cachoeiras do vale do rio Salobra. Em alguns momentos os percursos passam por piscinas naturais, margeiam o canion e percorrem o leito do rio.

Os pontos altos desta corrida são as belíssimas cachoeiras, as matas preservadas, a imponencia dos paredões rochosos e a dificuldade que os corredores terão em descer e subir o canion.

A Serra da Bodoquena está localizada na área de junção dos biomas: Pantanal, Chaco e Cerrado. Esse fator gerou uma imensa biodiversidade, o qual é a principal causa da exuberância das paisagens, da fauna e da flora na região.

Na Boca da Onça Ecotour é encontrada a maior cachoeira do estado, com 156 metros de altura, que cai no vale do Rio Salobra, com suas águas cristalinas e repleta de peixes. No local também é encotrada a mais alta plataforma de rapel do Brasil, com uma descida em negativo de 90 metros.

Mais informações pelo link https://www.naventura.com.br/Bnt/Aprsntc.html