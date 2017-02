Sericicultores farão manifesto nesta terça-feira contra a Pulverização Aérea em GLÓRIA DE DOURADOS

FOTO: ASSESSORIA - Sericicultores farão manifesto nesta terça-feira contra a Pulverização Aérea

Os Criadores do Bicho da seda da região do Estrelinha de Glória de Dourados e Jatei, se reuniram nesta Terça Feira 07 de Fevereiro 2017, para um Manifesto contra a aplicação Aérea de Agrotóxicos, nos canaviais situados no Município daquela Região.

Esse manifesto acontecerá no Estrelinha km 15 Nascente a partir das 08:00h da Manha, com a presença do Prefeito Municipal de Glória de Dourados, Sericicultores, Lideranças Politicas, Associações e a Presença da Mídia Falada Escrita e Televisiva TV MORENA.

Esse manifesto é contra as empresas de aviação Aérea e Usinas que usam desse método de Pulverização nas Plantações e Canaviais.

Convidamos todos para estarem conosco, nos apoiando nesta causa.