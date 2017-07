Seis ambulâncias e bens inservíveis serão leiloados neste mês de julho em Dourados

FOTO: DIVULGAÇÃO

prefeitura de Dourados, por meio da Secretaria Municipal de Administração, vai realizar no próximo dia 12 de julho, processo licitatório na modalidade leilão, do tipo maior lance, por lotes, que será conduzido pelo leiloeiro oficial Pierre Adri. Será no anfiteatro da prefeitura, a partir das 9 horas.

O leilão tem por objetivo a alienação de veículos e bens diversos inservíveis para a administração municipal, os quais serão no estado em que se encontram. Entre os serem leiloados estão seis veículos tipo ambulância que não tem mais condições de prestar serviços na área de saúde.

Os bens a serem alienados encontram-se à disposição dos interessados para serem examinados e vistoriados, no período de 03 a 11 de julho, das 8h30 as 11h30, exceto sábados, domingos e feriados, nos seguintes locais: estádio Douradão: Lotes nº 01 a 30; Rua Manoel Rasselen, 395, BNH 4° Plano: Lotes 31 a 41 e à Rua Coronel Ponciano, no pátio da Secretaria Municipal de Saúde (antiga Radeke) em frente a UPA: Lotes n° 42 a 53.

Poderão habilitar-se para a presente licitação, pessoas jurídicas de qualquer natureza ou físicas, maiores de 18 anos ou emancipadas, ou seus procuradores, desde que munidos de instrumento público ou particular de mandato em originais ou com firma reconhecida em cartório.

Serão aceitos lances presenciais e on-line, sendo obrigatório aos participantes que optarem por lances online um cadastro no site do leiloeiro www.canaldeleilões.com, com 24 horas de antecedência do horário para a realização do leilão.

Os interessados em participar do leilão poderão imprimir o Edital no site do Município de Dourados [ www.dourados.ms.gov.br ] ou retirar direto no Departamento de Licitação, localizado na Rua Coronel Ponciano, n° 1700, Bloco F, no horário comercial. Esclarecimentos sobre o conteúdo do Edital poderão ser obtidos pelo telefone (67) 3411-7939.

BENS

Entre os bens móveis, vão a leilão conjuntos de longarinas, torre para rede de computadores, sucatas de ferro em geral, de mobiliário em geral, de cofres, de bicicletas, de parquímetros em geral, armários, prateleiras e arquivos, material em plástico, condicionadores de ar, sofás, móveis em geral, berços e camas, conjunto escolar, bebedouros, freezer, geladeiras e filtros, informática, balanças, fogão, forno e utensílios domésticos, ventiladores, bumbo, liquidificadores, lavadoras de roupas, extintores, etc. Entre os veículos, há caminhonetes tipo ambulância, utilitários e de passeio.