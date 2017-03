Secretário de Saúde de Dourados é homenageado na Câmara pelos serviços prestados em DEODÁPOLIS

FOTO: ROGÉRIO SANCHES / FÁTIMA NEWS - Secretário de Saúde de Dourados é homenageado na Câmara

DEODÁPOLIS – A Câmara do município de Deodápolis aprovou na noite de ontem, terça-feira, 12 Indicações e 01 Moção de Congratulação e Agradecimento ao Dr. Renato Oliveira Garcez Vidigal, ele que hoje ocupa o cargo de Secretário Municipal de Saúde da cidade de Dourados (MS).

A homenagem foi de autoria do presidente do legislativo, o vereador Márcio Teles Pereira, pelos relevantes serviços prestados a população deodapolense na área da saúde nos últimos 04 anos que esteve atuando como médico de saúde da família nos distritos de Lagoa Bonita, Presidente Castelo, Vila União e Porto Vilma, sendo que o mesmo sempre trabalhou com muita dedicação e carinho no atendimento aos pacientes do município de Deodápolis.

Márcio Teles chegou a se emocionar ao falar na tribuna das qualidades e por tudo que Renato Vidigal fez pelo município “Hoje tenho o maior prazer em te chamar de amigo, pois quando fui secretário de saúde, o senhor nunca me disse não, e olha que eu precisava da sua ajuda inúmeras vezes durante o dia, e até mesmo de madrugada quando estávamos sem saída com pacientes que não podia esperar e o senhor saia lá de Dourados para vir buscar o nosso paciente aqui no nosso hospital municipal”, destacou Márcio Teles.

Para Márcio Teles, a simplicidade e o carinho com que Renato Vidigal atende a todos, é o segredo do seu sucesso como médico “É o pobre ou o rico, é o branco ou da raça negra, não importa, Renato Vidigal, sempre atendeu com a maior simplicidade do mundo, com carinho e dedicação e em nome de toda a população do nosso município, receba essa pequena homenagem por sempre nos servir e nunca dizer não, honrado seu diploma e nos enchendo de orgulho. Obrigado meu amigo e amigo do nosso povo por tudo”, finalizou Márcio Teles.

O médico Renato Vidigal agradeceu as honrarias dedicadas a ele e destacou “Quero agradecer ao amigo Márcio Teles e todos os vereadores desta Casa de Leis por me homenagear com essa Moção de Congratulação e Agradecimento, e dizer que fiz minha parte da melhor forma possível, gostei muito de trabalhar no município de Deodápolis, o calor humano junto com a simplicidade de cada um que atendi nos distritos, me fez amar ainda mais a minha profissão de médico. Obrigado a todos por me adotar, serei sempre grato a todos”, finalizou Renato Vidigal.

A sessão contou com a presença de surpresa do prefeito Valdir Sartor.