FOTO: EVERTON RICARDO / ASSESSORIA

A Secretária Municipal de Saúde de Vicentina – Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICO para conhecimento dos interessados que será realizado hoje dia 02/10/2017 às 18h na sede do Poder Legislativo Municipal.

A Câmara que fica localizada na Rua Jubelino Mamédio, n٥. 912, centro, em Vicentina, MS, AUDIÊNCIA PÚBLICA ÇÃO DE CONTAS DA SAÚDE REFERENTE AO 2º QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2017, cumprindo com o que determina a legislação vigente.