Saúde reinicia reuniões com gestantes proporcionando melhor atendimento em JATEÍ

No município de Jateí na administração do prefeito Eraldo Jorge Leite (PSB) com prioridades administrativas pela Saúde Pública, na tarde desta quinta-feira (26) reiniciou as reuniões de atendimentos com as gestantes através do projeto Saúde Materno Infantil.

O encontro foi realizado no Centro Social contou com a presença da Secretária Municipal de Saúde Cileide Cabral da Silva Brito que na oportunidade apresentou sua equipe da Estratégia Saúde da Família (ESF) composta por médico, enfermeira e agentes comunitários de saúde (ACS) que estarão realizando o elo entre a gestante e saúde pública, assim como também atendimentos toda a população. “Estaremos com uma equipe para atender com qualidade nossas gestantes, acompanhando todo esse período, trazendo mais tranquilidade, já que antes a situação era complicada, despertava insegurança pra mãe na hora de ganhar o bebê” garante Cileide.

O projeto “Saúde Materno Infantil” direcionado as gestantes atendidas pela atenção básica de saúde, tem como função orientar as grávidas de Jateí através de reuniões mensais sobre os cuidados e procedimentos na gestação e após o nascimento do bebê, com acompanhamentos multidisciplinares e profissionais específicos. A enfermeira da ESF Rosana Lemes de Campos orientou as gestantes sobre os atendimentos, na qual o pré-natal será feito com o Dr Thiago Rodrigues e que o município é referenciado ao Hospital da SIAS em Fátima do Sul, local onde as grávidas irão ter os bebês, justamente porque Jateí não faz partos. “Visamos pela saúde e segurança de nossas grávidas, incentivando cada vez mais parto humanizado, por isso este convênio com o SIAS nos traz o suporte necessário com profissionais capacitados que saberão proceder nas diversas situações” explica a enfermeira.

E para melhor fortalecimento de vínculos, as gestantes terão a oportunidade de conhecer de perto a maternidade em Fátima do Sul ambiente onde serão realizados os atendimentos. De acordo com o Dr. Thiago as visitas prévias são fundamentais para o esclarecimento de dúvidas, oferecendo mais tranquilidade e segurança às gestantes. “É um espaço de orientação, informação e acolhimento, fortalecendo a importância do pré-natal. É a partir da visita que a gestante terá mais segurança e preparação para o parto, pois começa a ter um vínculo com o local onde será atendida”, enfatiza o médico.

A Secretária de Saúde tem destacado a determinação do prefeito Eraldo Leite que é fazer a diferença, disponibilizando o que há de melhor para a população jateiense, ressaltando ainda que em breve, Jateí estará realizando também os testes da linguinha e olhinho para os recém-nascidos, e ainda adquirindo novo veículo que ficará a disposição da ESF. “Nossa administração esta aqui para fazer a diferença e trabalhar pelo nosso povo, mas para isso, reforço a gestantes, façam tudo o pede o programa de atenção básica da saúde, e se comunique com seu agente comunitário” finaliza a secretária.