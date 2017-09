Saúde oferece tratamento gratuito de Acupuntura para a população em Jateí

No município de Jateí visando proporcionar bem estar à população, a Secretaria Municipal de Saúde disponibilizao serviço de acupuntura, um ramo da medicina tradicional chinesa, que consiste na estimulação de locais anatômicos com o intuito de aliviar ou diminuir dores, totalmente gratuito.

Atendimento exclusivo no interior do Mato Grosso do Sul, feito por uma secretaria de saúde municipal.O trabalho é realizado pelo médico Paulo Cesar Dutra, comacompanhamento da enfermeiraRosana Lemes de Campos, todas as sextas-feiras no Centro de Atendimento Multidisciplinar e posto de saúde do distrito de Nova Esperança.

A acupuntura terapia oriental chinesa consiste em estimular determinados pontos específicos do corpo com aplicação de agulhas no local correspondente à situação a ser tratada. Conforme explica o médico o trabalho é realizado por sessões, na qual os pacientes passam por uma avaliação médica e caso queira e necessário inicia o tratamento que varia de duração de acordo com cada situação. “Este é um tratamento de suma importância para os pacientes, trazendo harmonia e tranquilidade para si, com intuito de tratar, curar ou prevenir diversos tipos de doenças” ressalta o médico.

A paciente Maria Cândida dos Santos que há quatro meses faz o tratamento, garantiu estar muito satisfeita com o tratamento pois a mesma sofria de intensas dores na coluna. “Pra mim na verdade foi uma superação tinha medo das agulhas, mas agora minha saúde mudou totalmente, com certeza para melhor” garante a paciente.

Conforme explica a Secretária de Saúde Cileide Cabraleste é um método decomplementar que a saúde de Jateí disponibiliza para a população, pois garantemuitos benefícios, entre eles o alivio de dores em geral, aumento de energia e vitalidade, auxilia no controle doenças crônicas, fortalecimento do sistema imunológico, prevenção e outros. “Almejamos qualidade de vida e bem estar, o prefeito Eraldo tem dado todo respaldo para desenvolvermos mais saúde para a população”.