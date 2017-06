Saúde faz acompanhamento de gestantes com aulas de 'Pilates' gratuitamente em Jateí

A saúde de Jateí uma das prioridades da administração, oferece gratuitamente aulas de Pilates as Gestantes do município que são acompanhadas pela saúde pública através do projeto Saúde Materno Infantil.

Mensalmente uma equipe da Estratégia Saúde da Família (ESF) na responsabilidade da enfermeira Natália Müller Monteiro realiza reuniões de atendimentos as gestantes.Para este mês de junho iniciou as importantes aulas de pilates com a profissional de Educação Física Rosangela Dias, acontecerá uma vez por semana, sugestão das futuras mamães.

Na ocasião a enfermeira falou sobre as principais queixas das gestantes durante o período de gravidez, assim repassando orientações e esclarecimento de dúvidas. E em seguida as aulas de pilates, que são exercícios executados de forma lenta e controlados, que respeita a individualidade de cada uma, assim tornando-se um método mais seguro e agradável. “Os exercícios realizados adequadamente fortalece e tonifica os músculos de todo o corpo, assim preparando a mulher para a chegada do bebê, como também proporcionando uma gestação mais saudável”explica Rosangela.

O projeto “Saúde Materno Infantil” direcionado as gestantes atendidas pela atenção básica de saúde, tem como função orientar as grávidas de Jateí através de reuniões mensais sobre os cuidados e procedimentos na gestação e após o nascimento do bebê, com acompanhamentos multidisciplinares e profissionais específicos. E ainda mensalmente as grávidas são levadas ao Hospital da SIAS em Fátima do Sul (Hospital Referência de Jateí) local onde terão os bebês, justamente porque Jateí não faz partos. A enfermeira ressalta ainda que durante os encontros mensais do projeto, há a relevante participação de alguns pais, denominado pré-natal masculino. Ao término do encontro como de costume foi realizado o sorteio de diversos brindes.

A Secretária Municipal de Saúde Cileide Cabral da Silva Brito garante que a administração do prefeito Eraldo Leite visa a saúde e segurança das grávidas atendidas, na qual o convênio com o SIASfornece suporte necessário com profissionais capacitados que saberão proceder nas diversas situações. “A ordem é fazer bem feito, visando a segurança de nossos pacientes, disponibilizamosconforme as condições um atendimento com respeito e principalmentequalidade”.