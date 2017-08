Saúde e Fotógrafo Eliton Santos lançam projeto para promover o pré-natal da gestantes em DEODÁPOLIS

Promover a importância do pré-natal. É este o objetivo do programa ‘Bebê a bordo’ lançando nesta semana pela Prefeitura Municipal de Deodápolis através da Secretária de Saúde.

Algumas gestantes estiveram no CCI onde foram recepcionadas pela Secretária Rosinéia Assis que destacou os benefícios de seguir a ‘risca’ todo o acompanhamento necessário para cuidar da saúde da gestante e do bebê.

Para ganhar as fotos de um mini ensaio fotográfico, as gestantes devem realizar todo o pré-natal. Na ultima semana de gestação elas participarão de um ensaio com o Fotógrafo Profissional, Eliton Santos.



“É uma grande honra poder estar com elas neste momento tão especial. É uma forma de contribuir como profissional e fazer deste um momento ainda mais bonito para as futuras mamães. Quero aqui agradecer a Secretária de Saúde Rose por confiar em meu trabalho como fotógrafo e de modo especial ao Prefeito Valdir Sartor por promover a saúde como setor prioritário em sua gestão!” destacou o Fotógrafo, Eliton Santos.



Rose comentou junto as gestantes que estavam presentes que diversos exames são necessários para detectar e prevenir diversas complicações na gestação. “Se um problema for detectado, que seja no inicio. Assim podemos contribuir com a saúde das mamães e das crianças. O projeto ‘Bebê a Bordo’ serve como incentivo. Promover a saúde é uma das prioridades da gestão do Prefeito Valdir Sartor e é nisto que estamos trabalhando!”.